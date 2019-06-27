Tekirdağ'da erken terhis sevinci
38 dakika önce
Tekirdağ'da erken terhis sevinciTEKİRDAĞ - Askerliğin 6 aya düşürülmesi sonrası Tekirdağ Malkara'da yüzlerce asker erken terhis sevinci yaşadı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:47 Kaynak: İHA
'da erken terhis sevinci
TEKİRDAĞ - Askerliğin 6 aya düşürülmesi sonrası Tekirdağ Malkara
'da yüzlerce asker erken terhis sevinci yaşadı.
6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler, Malkara'da terhis olmaya başladı. Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler terhis edildi. Son içtimasını tamamlayan askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve arkadaşlarıyla vedalaşan askerler sevinçli şekilde birliğinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a teşekkür
Erken terhis olmanın sevincini yaşayan askerler, "Bizi ailemize kavuşturdular, Allah hepsinden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a ve bu konuyla ilgili uğraş veren yetkililere teşekkür ediyoruz. Vatanımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Kadın fotoğraflarını tek tıkla çıplak hale getiren korkunç uygulama herkesi şaşırttı!
Şov yapan paraşütçü askerin, çatıya çarptığı anlar kameraya yansıdı
CHP Genel Başkan Yardımcısı, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu
Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin