Eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın ağır yaralandı

Tekirdağ'da eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılması sonucu ağır yaralanan kadın, İstanbul'daki hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılması sonucu ağır yaralanan kadın, İstanbul'daki hastanede tedavi altına alındı. Hacıköy Mahallesi'nde Ekrem A. (29) ile eşi Ayşe A. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ekrem A. şişedeki benzini eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Kadının vücudunu saran alevleri söndürmeye çalışan Ekrem A, olay yerinden kaçtı. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren Ayşe A, bulunduğu yerin ana yola uzak olması nedeniyle 2 kilometre boyunca yürüdü ve yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi. Otomobille Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayşe A, müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. Şüpheli Ekrem A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu

Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu

Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?

Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor

Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor