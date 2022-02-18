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Tekirdağ'da eşini benzin dökerek yaktığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Tekirdağ'da eşini benzin dökerek yaktığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

18.02.2022 12:38
Tekirdağ'da eşini benzin dökerek yaktığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Muratlı ilçesinde eşinin üzerine benzin dökerek yaktığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılanması devam edildi.

Muratlı ilçesinde eşinin üzerine benzin dökerek yaktığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılanması devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme, tanıkların duruşmaya katılmaması nedeniyle duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

Muratlı ilçesinde yaklaşık 9 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşini motosikletle Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alana götüren Ekrem A'nın, tartıştığı eşinin üzerine benzin dökerek yaktığı iddia edilmişti.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan 2 çocuk annesi kadın üzerindeki alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 1 kilometre yürümüş, vatandaşların çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli Ekrem A. tutuklanmıştı.

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Tekirdağ, Mahkeme, Benzin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da eşini benzin dökerek yaktığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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