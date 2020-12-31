Tekirdağ'da eşiyle tartışırken seyir halindeki otomobilden atladığı öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da eşiyle tartışırken seyir halindeki otomobilden atladığı öne sürülen kadın yaralandı

31.12.2020 17:15
Tekirdağ'da eşiyle tartışırken seyir halindeki otomobilden atladığı öne sürülen kadın yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eşiyle tartıştığı esnada seyir halindeki otomobilden atladığı iddia edilen kadın yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eşiyle tartıştığı esnada seyir halindeki otomobilden atladığı iddia edilen kadın yaralandı.

İddiaya göre, otomobilleriyle Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine giden R.B. ile kocası Y.B. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

R.B, Muratlı ilçesinin İnanlı Mahallesi'nde tartıştıkları sırada araçtan atladı.

Yaralı kadın, eşinin bildirmesi üzerine ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilen R.B'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kırklareli, Tekirdağ, Muratlı, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da eşiyle tartışırken seyir halindeki otomobilden atladığı öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika


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