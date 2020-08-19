Tekirdağ'da, eski sokak lambaları sokak hayvanlarına mama kabı oldu - Son Dakika

Tekirdağ'da, eski sokak lambaları sokak hayvanlarına mama kabı oldu

TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından hurdaya ayrılan, kullanılmayan aydınlatma armatür başlıkları sokak hayvanları için mama ve su kabına dönüştürüldü. Elektrik arıza ekipleri ve gönüllüler tarafından içlerine mama ve su koyulan armatürler kentin belirli noktalarına yerleştiriliyor.

TREDAŞ tarafından başlatılan 'Küçük Dostlarımız İçin Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında, yanmayan ve atık olarak ayrılmış armatür başlıkları mama ve su kapları haline getirildi. Hayvanseverlerle ortaklaşa başlatılan proje kapsamında şehrin belirli noktalarına, mama ve su kabı haline getirilen armatürler konuldu. TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, yaz sıcaklarında sokak hayvanları için faydalı olacağını düşündükleri için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Gönüllü ekiplerimiz tamamen gönüllük esasına göre çalışma yapıyorlar. Sosyal sorumluluk projelerimizin saha çalışmalarını bu gönüllü arkadaşlarımız yürütüyor. Yaz sıcaklarında aç ve susuz kalan can dostlarımıza sevgimizi göstermek istedik dedi.

Projeyle farkındalık oluşturacaklarını ifade eden Bilgili, Hem şirketimize hurda maliyeti çok düşük olan armatür başlıkları sokak hayvanlarının beslenmesinde değerlendirilecek hem de bölgemizde sosyal anlamda katma değer sağlanacak. Sokaklarımızı aydınlatan, sonra kullanılmayan atıl durumda olan lambaları su ve mama kapına dönüştürdük. Küçük bir çabayla çok şey elde ediyoruz. Sokak hayvanlarını sevindiriyoruz. Sevgimizi göstermiş oluyoruz. Bu duyarlılığı hem çalışan arkadaşlarımıza yansıtmak hem de farkındalık oluşturmak istedik diye konuştu.