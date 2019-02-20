Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Esrarengiz Koku Alarmı: 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Esrarengiz Koku Alarmı: 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

31 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atık toplama alanında esrarengiz kokudan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da Esrarengiz Koku Alarmı: 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atık toplama alanında esrarengiz kokudan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi Atık Toplama Merkezi'nde kötü koku ihbarları üzerine Çevre Şehirclik İl Müdürlüğü, itfaiye ile AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek kötü kokuların geldiği alanda incelemelerde bulundu. Kötü ve keskin kokuların olduğu belirlenen çevrede kokulardan etkilenen 11 kişi Çerkezköy ve Kapaklı'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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