Tekirdağ'da Esrarengiz Koku Alarmı: 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
31 dakika önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atık toplama alanında esrarengiz kokudan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde atık toplama alanında esrarengiz kokudan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi Atık Toplama Merkezi'nde kötü koku ihbarları üzerine Çevre Şehirclik İl Müdürlüğü, itfaiye ile AFAD
ekipleri bölgeye sevk edilerek kötü kokuların geldiği alanda incelemelerde bulundu. Kötü ve keskin kokuların olduğu belirlenen çevrede kokulardan etkilenen 11 kişi Çerkezköy
ve Kapaklı'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:26 Kaynak: İHA
Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı!
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar
AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık
Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu