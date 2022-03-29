Tekirdağ'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

29.03.2022 11:29
Tekirdağ'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışı ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şarköy ilçesinde bir otomobilde arama yaptı.

Otomobilin bagajında 100 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 9 boş rakı şişesi ve rakı şişelerinde kullanılan 15 jelatin bulundu.

Şüpheli C.D. hakkında, 5607 sayılı kanuna muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Erzincan'da 'sahte içki' operasyonu; 30 litre etil alkol ele geçirildi Erzincan'da 'sahte içki' operasyonu; 30 litre etil alkol ele geçirildi Erzincan'da sahte içki operasyonu Erzincan'da sahte içki operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement