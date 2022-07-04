Tekirdağ'da etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması yapıldı

04.07.2022 10:55
Tekirdağ'da etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması yapıldı

Tekirdağ'da etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Tekirdağ'da etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından "Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma" yarışması Gazi Muratbey Cami'sinde yapıldı.

Yarışmada jüriliği, İl Müftü Vekili Yusuf Bektaş'ın komisyon başkanlığında, Din Hizmetleri Uzmanı Osman Kılıçoğlu, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ramazan Tutal ve Hikmet Çadır, Tekirdağ Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Ahmet Yılmaz, Süleymanpaşa İlçe Vaizi İsmail Harman yaptı.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda etkili hutbe okuma dalında, Süleymanpaşa İlçe Müftülüğünden Fatih Malay birinci oldu.

Ezanı güzel okuma dalında ise Süleymanpaşa İlçe Müftülüğünden Emrah Tekbaş birinciliği elde etti.

İl Müftü Vekili Yusuf Bektaş, il birincisi olan din görevlilerini tebrik ederek, başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Tekirdağ, Müftü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması yapıldı - Son Dakika

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