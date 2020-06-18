Tekirdağ'da etkili olan dolu buğday ve ayçiçeği tarlalarına zarar verdi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan dolu, buğday ve ayçiçeği tarlalarında zarara neden oldu.

Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, dün akşam saatlerinde Develi, Yenice ve Hacısungur mahallelerinde etkili olan yağışın ardından tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanağın özellikle buğday ve ayçiçeği tarlalarına zarar verdiğini söyledi.

Aniden bastıran yağışın çiftçileri mağdur ettiğini belirten Mustafa Gündüz, "Bir anda şiddetli yağmur ve bir kaç dakika sonra da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Tarlalar sigortalı. Haber verildi, sigortacılar gelip bakacaklar. Çiftçimize geçmiş olsun." dedi.