TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

15.08.2022 11:38

TEKİRDAĞ'da etkiliği olan sağanakta, Kumbağ Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı.

TEKİRDAĞ'da etkiliği olan sağanakta, Kumbağ Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Tekirdağ'da sabahın erken saatlerinde itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki cadde ve sokakları göle dönerken, 1 ev ile 14 iş yerini su bastı. Esnaflar kendi imkanları ile su tahliyesi çalışması yaparken, belediye ekipleri de suların tahliye edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri de su basan ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

İş yerini su basan esnaflardan Veysel Karani Selen, cadde üzerine mazgal yapılmadığı için iş yerlerini su bastığını belirterek, "Defalarca Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile CİMER'e bildirdik.

Buraya mazgal yapılırsa iş yerlerimizi su basmayacak" dedi. Dükkanının ikinci kez su baskınına uğradığını söyleyen Sezai Eken, "Buralar yapılırken, atık su gideri yapılmadı. Yolu yükselttiler, ikinci oldu benim iş yerimi su basıyor" dedi. 20 yıldır aynı sorunu yaşadıklarını belirten İrfan Bilgiç ise, "Biz yazlıkçı olduğumuz için öncelikle mecburen dükkanlarımızda yatıyoruz, çoluk çocuk, kardeşlerimiz hepimiz dükkanda yatıyoruz. Bir bağrışmalar geldi ondan sonra dükkan su içinde kaldı. Suyu temizlerken ilk gelen jandarma oldu. Kaldırımla, cadde düz o yüzden her yıl perişan oluyoruz. 20 yıldır aynı şeyi çekiyoruz, en ufak yağmurda olduğu gibi su içerde. Yetkililere sesleniyoruz, TESKİ'ye sesleniyoruz bir çaresi var ama yapmıyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Jandarma, Kumbağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika

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