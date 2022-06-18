İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir evden ve iş yerinden televizyon, bilgisayar ve tablet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tekirdağ 'da ev ve iş yerinden televizyon ile bilgisayar çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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