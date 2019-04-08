Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Ev Yangını

Tekirdağ'da Ev Yangını

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

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Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.


Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:10 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Güncel
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