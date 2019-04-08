Tekirdağ'da Ev Yangını
1 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Süleymanpaşa
ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:10 Kaynak: AA
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