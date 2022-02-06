Tekirdağ'da evde bakım hastaları verilen hizmetten memnun - Son Dakika

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Tekirdağ genelinde 1300 evde bakım hastası üzerinde yapılan anket çalışmasında, yüzde 99'luk bir memnuniyet oranını çıktı, sağlıkçılar adına bunun büyük bir kazanç ve övünç kaynağı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kalkan, AA muhabirine, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü olarak, bütün ilçeleri de kapsayan "Evde Sağlık Hizmetleri" birimi kurduklarını söyledi.

Kurulan özel birimin evlerinden çıkamayan, yatağa bağlı hastalara bizzat giderek müdahale ettiğini belirten Kalkan, hastaların bundan çok memnun kaldığını vurguladı.

Kurulan birimin çok güzel ve yerinde bir iş yaptığını aktaran Kalkan, "İlimizde, 2 bin 859 evde bakım hastası bulunmakta ve bunların 965 tanesi yatağa bağlı. Bunları da 17 ekip ve 18 aracımız ve 19 doktorumuzla beraber takip etmekteyiz." diye konuştu.

Evde Sağlık Hizmetleri biriminin gittiği hastaların evlerinde onlarla beraber zaman geçirerek moral ve motivasyon anlamında da yarar sağladığını belirten Kalkan, hastalarında sağlık personeliyle güzel diyaloglar kurduğunu söyledi.

İl genelinde evde bakım hizmeti alan hastalara bir de memnuniyet anketi yaptıklarını ifade eden Kalkan, "Tekirdağ genelinde 1300 evde bakım hastası üzerinde yapılan anket çalışmasında, yüzde 99'luk bir memnuniyet oranını çıktı, sağlıkçılar adına bunun büyük bir kazanç ve övünç kaynağı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.