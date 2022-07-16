Tekirdağ'da eve giren hırsız ev sahibini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da eve giren hırsız ev sahibini bıçakla yaraladı

16.07.2022 17:51
Tekirdağ'da eve giren hırsız ev sahibini bıçakla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evine giren hırsız tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evine giren hırsız tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesinde yaşayan S.K. evden gelen seslerle uyandı.

Salona gittiğinde evinde tanımadığı bir kişiyi gören S.K ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Ev sahibi S.K, çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Ev sahibi S.K, komşuları tarafından Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da eve giren hırsız ev sahibini bıçakla yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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