Tekirdağ'da eve kurdukları çadırda uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Operasyonda satışa hazır 100 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 2 şarjör ve 30 dolu fişek, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 635 lira ele geçirildi.

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