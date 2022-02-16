Üye Girişi
Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI - Son Dakika

Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI

16.02.2022 14:03

Gelen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde evin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Nazliye Kuşoğlu (78) ile zihinsel engelli torunu Nazlı Kuşoğlu(18) yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde evin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Nazliye Kuşoğlu (78) ile zihinsel engelli torunu Nazlı Kuşoğlu(18) yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hayrabolu'nun kırsal Şalgamlı Mahallesi Yeni Mahalle sokak üzerinde Ali İhsan Kuşoğlu'na ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası evde yangın çıktı. Yangında Nazliye Kuşoğlu ile zihinsel engelli torunu Nazlı Kuşoğlu yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden kontrol altına alındı. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda yanıklar meydana gelen Nazlı Kuşoğlu, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI
Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI
Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI
Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI
Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI
Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI

YORUMLAR
500

Hayrabolu, Şalgamlı, Patlama, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:05 Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a sert sözler!
14:51 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı
14:45 Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım
14:41 Oğlum dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor! Ailesi Efe'yi nasıl koruyacak?
14:40 FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü
14:39 Erdoğan BAE dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: Muhalefet toplantısından bir şey çıkmaz, halkı enflasyona ezdirmeyiz!
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
14:27 Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi
14:26 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 15:11:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'DA EVİN MUTFAĞINDA PATLAMA: BABAANNE İLE TORUNU YARALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement