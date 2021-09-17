Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 2 kilo 800 gram esrar bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 2 kilo 800 gram esrar bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusratiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler S.A'ya ait evde arama yaptı. Aramada, evin değişik yerlerine gizlenmiş 2 kilo 800 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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