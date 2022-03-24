Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

24.03.2022 11:53
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde A.G'nin evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 tüfek mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Yavuz Mahallesi, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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