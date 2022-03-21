Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

21.03.2022 10:17
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yapılan çalışma kapsamında Çınarlı Mahallesi'nde S.P. ve C.P'nin evinde yaptığı aramada, 415 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler S.P. ve C.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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