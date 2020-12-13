Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ve tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan C.E. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, makas, alüminyum folyo rulosu, cam düzenek ve av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ve av tüfeği ile yakalanan zanlı tutuklandı.

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