Evindeki yangından pencereden atlayıp kurtulmaya çalışan kişi cam parçalarıyla yaralandı - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Alevlere müdahale etmeye çalışan Salih A, camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştı. Elleri ve kolu kesilen ev sahibi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havuzlar Mahallesi Destan Sokak'ta Salih A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu

Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

Eşini ve eniştesini öldürüp "Kafalarına ben sıktım" diyen şahıs, intihar etti