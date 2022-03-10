Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

10.03.2022 09:09
Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin demir kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin demir kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Aldırmaz (53), 59 NC 486 plakalı otomobiliyle Yeni Mahalle'deki evinin önüne geldiği sırada kullandığı araç, demir kapıya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Kazanın otomobilin freninin boşalması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

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Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da evinin kapısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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