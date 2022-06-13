Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi 'nde bir evde yapılan aramada, 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evlerinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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