Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

16.06.2022 11:44
Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Kumbağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu O.E, S.K, ve M.K'nin evinde arama yaptı.

Aramalarda, küçük paketlerde 6 paket sentetik uyuşturucu, 3 paket eroin, 3 paket esrar, hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve O.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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