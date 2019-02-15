Tekirdağ'da Eylem Hazırlığındaki 6 PKK'lı Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'da eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK mensubu 6 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ
'da eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK mensubu 6 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ il genelinde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen 6 şüpheli şahıs gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y isimli şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:29 Kaynak: İHA
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