Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Eylem Hazırlığındaki 6 PKK'lı Yakalandı

Tekirdağ'da Eylem Hazırlığındaki 6 PKK'lı Yakalandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da polis düzenlediği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirtilen 6 terör örgütü PKK şüphelisini yakaladı.

Tekirdağ'da Eylem Hazırlığındaki 6 PKK'lı Yakalandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da polis düzenlediği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirtilen 6 terör örgütü PKK şüphelisini yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla, PKK terör örgütü üyelerinin kentte eylem yapmaya hazırlandığını belirledi. Polis, şüpheliler Y.İ., E.A., A.K., A.T., A.K. ve D.Y.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 6 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:39 Kaynak: DHA

Polis, PKK, Tekirdağ, Güncel
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