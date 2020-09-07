Tekirdağ'da fabrika, alev alev yandı(2)
YANGIN KONTROL ALTINDA; 4 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİTekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kimyevi boya üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3 saatte kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA; 4 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kimyevi boya üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında, dumandan etkilenen 4 itfaiye eri, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, yangının tamamen kontrol alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yangın çıkmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiştir. Burada yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması sevindirici olup ancak fabrikada büyük maddi hasar meydana gelmiştir. Tabi canla başla çalışan görevli itfaiye erlerinden 4 kişi dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye gönderilmiştir. Konuyla ilgili olarak çalışmalar sürmektedir" diye konuştu.
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