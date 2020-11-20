Tekirdağ'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı
20.11.2020 23:13
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Yüksel Meral'in kullandığı 39 SH 773 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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