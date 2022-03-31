TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI - Son Dakika
Üye Girişi

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

31.03.2022 14:31

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalar sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalar sürüyor.

Yangın, Ergene ilçesinin Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, kısa sürede tesisin diğer bölümlerine de sıçradı. Yangın üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI
TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI
TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI
TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI
TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI
TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI
TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI
TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI
TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI

YORUMLAR
500
DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE İTFAİYECİ OLDU Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
14:01 2 dadı için 60 bin TL ödeyen Alişan: 3. çocuk yok, ekonomik daralmaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 14:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement