Tekirdağ'da Fabrika Yangını
46 dakika önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede fabrikanın tamamını sardığını gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikası kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:27 Kaynak: AA
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