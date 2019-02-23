Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fabrika Yangını

Tekirdağ'da Fabrika Yangını

46 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede fabrikanın tamamını sardığını gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikası kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:27 Kaynak: AA

Ergene, Tekirdağ, Güncel
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