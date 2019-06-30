Tekirdağ'da fabrika yangını
1 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:39 Kaynak: AA
'ın Ergene
ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Marmaracık
Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının plastik toplama deposunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek depoyu sardı.
İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü.
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