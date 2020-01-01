Tekirdağ'da fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şarap fabrikasına düzenlenen operasyonda 355 ton kaçak içki ele geçirilirken, fabrikanın üretimden men edilerek mühürlendiği öğrenildi.

Tekirdağ'da fabrikada 355 ton kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şarap fabrikasına düzenlenen operasyonda 355 ton kaçak içki ele geçirilirken, fabrikanın üretimden men edilerek mühürlendiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma ekiplerince Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde bir şarap fabrikasında mükerrer, sahte bandrol kullanıldığı ve kaçak üretilen şarapların bandrolsüz satışı yapıldığı bilgisi operasyon için düğmeye basıldı.

FABRİKA MÜHÜRLENDİ

Jandarma ekipleri söz konusu fabrikada yaptıkları aramada toplam 355 ton şarap ve mükerrer kullanılmak üzere 82 bin 300 adet kapüşon ele geçirdi. Şarköy Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlanarak, fabrikanın üretimden men edilerek mühürlendiği öğrenildi.

(Halil Dağ/İHA)

Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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