Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi, bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 'nde ( OSB ) faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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