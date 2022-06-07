Tekirdağ'da, fabrikada gaz sıkışması sonucu yaşanan patlama korkuttu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında, tutkal dolum alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Fabrika ve çevresinde panik yaşanmasına neden olan patlamada, gürültüden etkilenip rahatsızlanan 1 işçi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki bir kimya fabrikasında meydana geldi. Tutkal dolum alanında yaşanan gaz sıkışması sonucu gürültülü patlama yaşandı. Patlama çevrede paniğe neden olurken, fabrikadaki işçilerden 1 personel, çıkan sesten etkilenerek rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada çıkan sesten rahatsızlanan fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.