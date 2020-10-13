Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu, ahşap ürün olan MDF üretimi yapılan fabrikada kaynak sırasında meydana gelen patlamada, 3 işçi yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde MDF üretimi yapılan fabrikada, akşam saatlerinde patlama oldu. İddiaya göre, kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada işçilerden Serkan T. (46), Murat D. (25) ve Cihan K. (31) yaralandı. Patlamanın ardından ihbar üzerine tesislere sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 işçi, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, fabrikada inceleme yaparak, soruşturma başlattı.