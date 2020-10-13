Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı

13.10.2020 17:37
Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu, ahşap ürün olan MDF üretimi yapılan fabrikada kaynak sırasında meydana gelen patlamada, 3 işçi yaralandı.

TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu, ahşap ürün olan MDF üretimi yapılan fabrikada kaynak sırasında meydana gelen patlamada, 3 işçi yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde MDF üretimi yapılan fabrikada, akşam saatlerinde patlama oldu. İddiaya göre, kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada işçilerden Serkan T. (46), Murat D. (25) ve Cihan K. (31) yaralandı. Patlamanın ardından ihbar üzerine tesislere sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 işçi, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, fabrikada inceleme yaparak, soruşturma başlattı.


Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı
Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı
Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı
Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı
Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı
Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Patlama, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da fabrikada kaynak sırasında patlama: 3 işçi yaralı - Son Dakika

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