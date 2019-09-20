Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi
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Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikadan yayılan kimyasal nedeniyle 8 kişi zehirlendi.

Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikadan yayılan kimyasal nedeniyle 8 kişi zehirlendi.

Olay, Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 8 işçi yayılan kimyasal nedeniyle zehirlendi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, zehirlenen işçileri Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçilerin tedavileri sürerken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi
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