Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da fabrikaya silahlı baskın güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da fabrikaya silahlı baskın güvenlik kamerasında

Tekirdağ'da fabrikaya silahlı baskın güvenlik kamerasında

28 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyine ait fabrikaya düzenlediği silahlı baskın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekirdağ'da fabrikaya silahlı baskın güvenlik kamerasında, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyine ait fabrikaya düzenlediği silahlı baskın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, M.S, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi Ö.Ö'nün sahibi olduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ÇOSB) tekstil fabrikasına geldi.

Şüpheli M.S. fabrikada bir süre Ö.Ö'yü arayarak güvenlik görevlisinin engellemeye çalışmasına rağmen çevreye rastgele ateş etti.

Ardından bir araçla bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Bu arada silahlı baskın anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:15 Kaynak: AA
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