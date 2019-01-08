Tekirdağ'da Facia; Dereye Uçan Otomobilde 3'ü Çocuk 8 Kişi Öldü (3)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİTekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Erkan Aslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) olduğu belirlendi.



Kazada ölenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşları döküp, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



TAZİYEYE GELMİŞLER



Otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın, kanser tedavisinden yaşamını yitiren eşi Zehra Aslan için taziyeye gelen yakınlarını, Tekirdağ'a götürmek için bugün saat 07.00 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıktığı belirtildi.



Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'ne geldiklerinde otomobilin ilk belirlemelere göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtuğu saptandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------------



Kaza yerinden detaylar



Olay yerindeki itfaiye, sağlık ekipleri



Aracın çıkarılma çalışmaları



Savcının olay yerinde inceleme yapması



DHA muhabiri Ruhan Yalçın'ın anonsu



İtfaiye ekiplerinin cesetleri çıkarması



Olay yerindeki tabutlar



Ölenlerin yakınlarının sinir krizleri geçimesi



Ölen bebeğin jandarma tarafından tabuta konulması



Cenazelerin araçlara konulması



Olay yerinden detaylar



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde

Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu