Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da faciadan dönüldü: 8 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da faciadan dönüldü: 8 yaralı

Tekirdağ'da faciadan dönüldü: 8 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da faciadan dönüldü: 8 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.


Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. idaresindeki 59 S 0069 plakalı fabrika servis minibüsü, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yoldan çıktı. Devrilen minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de gelerek tedbiren hazır bekledi. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı.


Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 8 yaralıdan 5'i Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Makas atmaya çalışan sürücü zincirleme kazaya neden oldu
6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Feci kaza sonrası bacağındaki çapa makinesi ile hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:18:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da faciadan dönüldü: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]