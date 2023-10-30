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Yer: Tekirdağ! Su ararken gaz buldular, test yapmak için poşete doldurdular - Son Dakika

Yer: Tekirdağ! Su ararken gaz buldular, test yapmak için poşete doldurdular

Son Güncelleme: 30.10.2023 11:21

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde su arama çalışmaları sırasında basınçlı gaz çıktı. Çıkan gazın ne olduğunu anlamak için mahalle muhtarı Altıntaş, gazı bir poşete doldurarak test yaptı. Test sonucunda gazın yanıcı olduğu anlaşıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı Altıntaş, kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak test yaptı.

SU ARARKEN GAZ BULDULAR

Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde, 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana yaşandı. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı.

Tekirdağ'da Fay Hattında Sondaj Çalışması Sırasında Gaz Bulundu

5 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

5 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam ediyor. Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe atılınca dışarıya fırlatıyor.

Tekirdağ'da Fay Hattında Sondaj Çalışması Sırasında Gaz Bulundu

ÇÖP POŞETİNE DOLDURDU

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu. Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ'da Fay Hattında Sondaj Çalışması Sırasında Gaz Bulundu

"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, "Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130'a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış" dedi.

Tekirdağ'da Fay Hattında Sondaj Çalışması Sırasında Gaz Bulundu
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yer: Tekirdağ! Su ararken gaz buldular, test yapmak için poşete doldurdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yer: Tekirdağ! Su ararken gaz buldular, test yapmak için poşete doldurdular - Son Dakika
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