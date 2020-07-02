Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde pikapla çarpışan 17 yaşındaki motosikletli genç, hayatını kaybetti.
Kaza, Malkara- Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi girişindeki sanayi sitesi mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Gülistan Tekinalp Alp yönetimindeki 39 TR 768 plakalı pikap ile Engin Kay'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletli genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.