Tekirdağ'da feci kaza 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

TEKİRDAĞ- İstanbul karayolunda yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak seyahat eden Elmas Yılmaz, (61) hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, otomobil sürücüsü Kubilay K., ve midibüs sürücüsü Emrah Ö., ile birlikte 8 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları olay yerinde alarak çevredeki hastanelere sevk ettiler. Kazaya karışan otomobilin,çerisinde bebek puseti gören ekipler, bebek olma şüphesiyle otluk alanda arama yaptı. Daha sonra kazazedelerin yakınlarına ulaşan jandarma ekipleri bebeğin evde olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Kaza sonrası Tekirdağ-İstanbul yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerinde incelemelerin ardından Elmas Yılmaz'ın cansız bedeni olay yerinden cenaze aracıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.