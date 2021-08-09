Üye Girişi
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

09.08.2021 10:37

Son dakika haberler: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'İ ağır 4 yaralı. Kaza, Tekirdağ - İstanbul Karayolunda Marmaraereğilisi İlçesi Kamaradere mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'İ ağır 4 yaralı.

Kaza, Tekirdağ - İstanbul Karayolunda Marmaraereğilisi İlçesi Kamaradere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya işçi taşıyan B.D. idaresindeki 59 J 3072 plakalı minibüs, yolda yavaş Nursen Yeşildağ idaresindeki 34 ZS 6704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Nursel Yeşildağ ve Muhsin Yeşildağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan minibüste ise 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Minibüste bulunan sürücü B.D. H.İ. ve ağır yaralanan N.Ü. ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Feci kazada sonrası hurdaya dönüşen otomobilde hayatını kaybeden Nursel Yeşildağ ve Muhsin Yeşildağ'ın cesetleri savcılık incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile hastane morguna sevk edildi. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre aksamalar yaşanırken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi polis ekiplerinin çalışması ile aksayan trafik normalde döndü.

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul, Tekirdağ, işçi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caulker, F.Bahçe'de tek bir maça bile çıkmadan Beşiktaş'a transfer oluyor 10:57 Caulker, F.Bahçe'de tek bir maça bile çıkmadan Beşiktaş'a transfer oluyor Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak 10:53 Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü 10:47 İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi 10:40 Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın 10:34 Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı 10:22 Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak 10:10 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim 09:47 Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim

Son Dakika Haberleri
10:47 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor
10:37 Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı
10:26 Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı
10:22 Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı
10:16 Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi
10:14 Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış
10:09 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak
09:57 Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş
09:49 Serkan Balcı'dan ilginç Caner yorumu: İyi birisi ama dilini tutamıyor
09:46 Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı         
11:04
Türklere ağır hakaretler eden Afgan gazeteciye tepkiler dinmiyor! Türklere ağır hakaretler eden Afgan gazeteciye tepkiler dinmiyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu         
10:56
Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor         
10:48
İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak         
10:41
Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı         
10:37
Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı         
10:26
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor         
09:54
Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı         
09:17
Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor         
22:16
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti         
20:12
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 11:11:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement