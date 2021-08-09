Son dakika haberleri: Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da minibüs otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'İ ağır 4 yaralı.

Kaza, Tekirdağ - İstanbul Karayolunda Marmaraereğilisi İlçesi Kamaradere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya işçi taşıyan B.D. idaresindeki 59 J 3072 plakalı minibüs, yolda yavaş Nursen Yeşildağ idaresindeki 34 ZS 6704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Nursel Yeşildağ ve Muhsin Yeşildağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan minibüste ise 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Minibüste bulunan sürücü B.D. H.İ. ve ağır yaralanan N.Ü. ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Feci kazada sonrası hurdaya dönüşen otomobilde hayatını kaybeden Nursel Yeşildağ ve Muhsin Yeşildağ'ın cesetleri savcılık incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile hastane morguna sevk edildi. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre aksamalar yaşanırken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi polis ekiplerinin çalışması ile aksayan trafik normalde döndü.