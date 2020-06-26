Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı Tekirdağ'da meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışarak takla attı.

Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışarak takla attı. Kazada 2 kişi yarlanadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kapaklı - Saray yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 FGJ 06 plakalı araç sürücüsü Duygu A. önünde bulunan 34 LS 9573 plakalı Ömer F. kontrolündeki otomobili sollamak istedi. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden Duygu A. otomobiliyle önce refüje, ardından Ömer F.'nin kullandığı 34 LS 9573 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma dolayısıyla iki otomobil de takla atarak ters döndü.

2 kişi yaralandı

Kazada araç şoförleri Duygu A. ve Ömer F. yaralandı. Şans eseri kaza esnasında Ömer F.'nin kullandığı 34 LS 9573 plakalı otomobildeki 4 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Duygu A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömer F. ise olay yerinde tedavi edildi.

Kazayla ilgili emniyet ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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