Tekirdağ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 ölü
39 dakika önce
Tekirdağ'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Tekirdağ
'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:15
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