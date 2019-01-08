Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 ölü

Tekirdağ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 ölü

39 dakika önce

Tekirdağ'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tekirdağ'da feci kaza: 4'ü çocuk 8 ölü, System.String[]
Tekirdağ'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:15 

Tekirdağ, Ekonomi
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