Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü - Son Dakika

Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Recep C. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa ilçesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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