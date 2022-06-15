(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

15.06.2022 13:29

(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kazaya karışan aracın sürücüsü hemşire hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.

(TEKİRDAĞ) Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kazaya karışan aracın sürücüsü hemşire hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Süleymanapaşa ilçesi çevreyolu üzerinde Hayrabolu Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, NKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde erkek hemşire olarak görev yapan Bircan Öztürk idaresindeki 05 AB 061 plakalı otomobili ile çevreyolu üzerinden İstanbul istikametine seyir halindeyken kendisi ile aynı istikamette olan sürücü R.T. idaresindeki 59 AFJ 976 plakalı çekici cinsi araca arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Bircan Öztürk ağır yaralanırken, kendisi ile aynı araçta bulunan E.G., E.A., ve H.E. yaralandı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar araçtan çıkarılarak Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma işlemleri başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı hemşire doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor.

(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı
(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Çeşme'deki feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Çeşme'deki feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa (TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:05:39. #1.11#
SON DAKİKA: (TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement