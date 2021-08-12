Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde asansör boşluğuna düşen 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.K., küçük kızı ve 2 aylık bebeği ile dışarıya çıkmak için asansöre bindi. Daha sonra G.K., asansörden çıktığı sırada önce yanındaki küçük kızını asansörden dışarı çıkardı ve ardından bebek arabasındaki bebeğini almaya çalışırken, asansör bir anda bebeği çekerek yukarı doğru hareket etti. Asansör ile boşluk arasında kalan minik bebek, daha sonra boşluğa düşerek yaralandı.

Feci olay kamerada

Bebeğinin asansör tarafından yutulduğunu gören G.K. ise bir yandan bebeğini kurtarmaya çalıştı diğer yandan ise çaresizce komşulardan yardım istedi. Bütün bu olanlar, binada bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, asansöre sıkışan bebek, 6 metre yüksekten boşluğa düştü. Daha sonra olay yerine çağrılan, 112 Acil Sağlık ekiplerince asansör boşluğuna düşen bebek olduğu yerden çıkarılarak, kısa sürede hastaneye kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinden sonra İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen A.A. bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri de bebeğin düştüğü yerde inceleme yaparak, olaya ilişkin soruşturma başlattı.