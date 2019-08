Tekirdağ'da FETÖ bilançosu: 3 bin 30 kişi adliyeye sevk edildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, FETÖ ile mücadelede Tekirdağ'da birçok ilke imza atıldığını ifada ederek, Tekirdağ Emniyetinin ankesörü bulmakla Türkiye'ye bir öncü olduğunu belirtti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, FETÖ ile mücadelede Tekirdağ'da birçok ilke imza atıldığını ifada ederek, Tekirdağ Emniyetinin ankesörü bulmakla Türkiye'ye bir öncü olduğunu belirtti. Son zamanlarda "Seni şikayet edeceğim', 'Seni FETÖ'den gözaltına aldıracağım', 'Sen FETÖ'cüsün' diye vatandaşa yönelik oluşan tehdit unsurları gibi olayları dikkatli olarak değerlendirdiklerini ifade eden Aydın, şehirdeki trafik denetimleri ve uyuşturucu operasyonları konusunda da bilgi verdi.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir sosyal medya canlı yayın programına katıldı. Aydın, canlı yayında FETÖ ile mücadele konusunda bilançoyu açıklayarak, Tekirdağ Emniyetinin ankesörü bulmakla Türkiye'ye bir ön olduğunu vurguladı. 17-25'ten sonra ilk kayyum atamasını sağlayan Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığının Tekirdağ olduğunu da belirten Aydın, son zamanlarda 'Seni şikayet edeceğim', 'Seni FETÖ'den gözaltına aldıracağım', 'Sen FETÖ'cüsün' diye vatandaşa tehdit unsurlarda oluşmaya başladığını dile getirerek, bu gibi olayları dikkatli olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Müdür Aydın katıldığı canlı yayın programında vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayarak Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirleri, son zamanlarda trafikteki denetimlerde kusurlu görülen araç ve sürücülere kesilen cezaları ve şehir genelinde yapılan operasyonlar hakkında da bilgi verdi.



"17-25'ten sonra ilk kayyum atamasını sağlayan emniyet ve Cumhuriyet Savcılığı Tekirdağ'dır"



FETÖ ile mücadele konusunda da açıklamada bulunan Aydın, "Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce Türkiye'de ilk kayyum atanmasını sağlayan şirketlere kayyum atanmasına neden olacak çalışmayı yapan diğer illere mihmandarlık yapan bir ilin emniyet müdürüyüm. Buradaki arkadaşlarım kayıtları gayet iyi tutmuşlar. 15 Temmuz'dan önce Türkiye'deki Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurdukları koordine sonucu yapılan çalışmalarda iki önemli şirkete kayyum atanmasının sebebi 15 Temmuz'dan önce ilk örneğidir. Yani FETÖ Silahlı Terör Örgütünün milat olarak kabul ettiğimiz 17-25'ten sonra ilk kayyum atamasını sağlayan emniyet ve Cumhuriyet Savcılığı Tekirdağ'dır. Her zaman ilkler olmaya çaba gösteren bir teşkilat mensubuyuz. İlk olmanın nedenini şöylede izah edebiliriz. Bazı yerlerde yetişilmeyebilir. Buradaki yetişme şansınız daha fazla olduğundan ilk olmuşuzdur. Ama şehir efsanelerinde bunlarla mücadele edilmiyor gibi şeyler, biraz şehir efsanesidir. Herkes kendisine göre yorumluyordur. Biz kişilerin kendilerinin yorumlamasına göre herhangi bir işlem yapmıyoruz. Cumhuriyet Savcılığıyla birlikte polisin yapmış olduğu koordinasyon sonucu, elde edilen deliler sonucu adli makamlara sevk ediliyor ki bu oldukça büyük rakamlardır" şeklinde açıklamada bulundu.



Tekirdağ'da 3 bin 30 kişi FETÖ'den adli makamlara sevk edildi



Emniyet Müdürü Aydın konuşmasının devamında, "Tekirdağ ilinde 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yapılan çalışmalarda 3 bin 30 kişi adli makamlara sevk edilmiş. Bunun içerisinde her türlü meslek mensubu var. Yok denilen, efsanelerde olmadığı iddia edilen meslek mensupları 742 kişi. 281 polisle ilgili işlem yapmışız. O zamanki bu ilin emniyet müdürü de şu an cezaevinde. 156 kişide ihraç edilen kişidir. Diğerleri de bir kısmı işlem yapılmış, 281 kişi olarak söylüyorum. Şimdi bu bizim ilimizde olan bir işlem. Üniversitede 120 kişi, 674 sadece ilimiz dahilinde askeri personel, onun adına mahrem yapılanma diyoruz. Bunların içerisinde 74 işte dernek üyeleri, yani işlem yapılmadı diye denilen yerler. Şu ana kadar sadece Tekirdağ ili diğer illere nazaran o kadar büyük bir ilimiz değildir. 3 bin 30 kişiye yönelik işlem yapılmış. Bunların içerisinde askeri yapılanma mahrem yapılanma dediğimiz içerisinde mahrem yapılanma imamları kastettiklerimiz sivil imamlar var. Sivil imamlar derken biz aslında imam kelimesini de kullanmak istemiyoruz. Diğer değerli imamlarımızla karıştırılıyor. Ama bunlar bu şekilde ifade edildiği için bazen de izah etmek için söylüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz iş ve işlemlerde 674 muvazzafa işlem yapmışız" ifadelerini kullandı.



"Tekirdağ Emniyeti ankesörü bulmakla Türkiye'ye bir öncü olmuştur"



Müdür Aydın, "Mahremlere hariç. Diğer illerde çalışanla ilimizle bağlantılı olduğu 4 bin 500 askeri içerisinde bulunan asker üniforması altındaki hainler onları asker kabul etmiyoruz" diyerek, "4 bin 500 kişi. Ankesör yapılanması var. Bu ankesör yapılanması içerisinde yine Tekirdağ Emniyeti ankesörü bulmakla Türkiye'ye bir öncü olmuştur. Biz bu kadar bir darbe teşebbüsünden sonra neden askeri içerisinde böyle bir yapılanmaya gidemediği tespit edemediği konusunda yoğun bir çalışma yaptık. Onun yavaş gitmesinin nedeni de şimdi sivil yapılanmalarda özellikle bazı konuları tespit ediyoruz. Ama asker içerisinde böyle bir yapılanmayı tespit edememiştik. Tespit edemediğimiz gibi neden böyle bir tespitimiz olmadığı, bu teşebbüste bulunan o hainlerin bizim üzerimize halkın parasıyla almış, yetimin hakkıyla alınan uçakları vatandaşların üzerine bombalayacak kadar, polisin üzerine bomba atacak kadar haince teşebbüs edenlerden başka neden yoktur. Olması gerekir gibi bir tezle faaliyet içerisindeydik. Ki bu faaliyeti en yakinen bilenlerden biride benim. 1999 yılında yine bu hain FETÖ'nün yapılanmasıyla çözen bir ekibin içerisinde görev alan bir polis şefiyim ben. O nedenle böyle bir yapının olabileceğini değerlendiriyoruz ama elimizde bir delil yok. Delil olmadığı gibi de adli makamlara bunu sevk etme, talep etme şansımız olmuyordu. Bize bir isim geldi. O isim üzerinde çalışma yaparken, oradaki eylemi zayıf bir eylem. Yani çok basit bir eylemle ilgili 'Neden bu adam bu kadar tedirgindir' şeklinde bizimde meslekten aldığımız bilgi, beceri ve tecrübe daha önce bu gibi operasyonlara katılmış olmamızdan neden bu kadar tedirgin olduğunu ve endişe içerisinde. Bizde şüphe oluştu ve bu şüphemizi delillendirmemiz gerekirdi. Süremiz biraz uzadı o zaman adli makamlara bu konu iletildi. Onlarında bize ve bizim arkadaşlarımıza vermiş olduğu talimatla bazı polisiye taktiklerle o şahsın konuşması sağlandı. Biz çorabından bir ucundan sökme tabir ettiğimiz bir söküğü yakaladığımızı hissettik. Sökük bu şekilde başlandı. Şu anda Türkiye'nin geneline ilk yayan biziz. Türkiye'de Tekirdağ'dan başlayan ve tüm illere yayılan ankesörlü soruşturma kapsamının burası olduğu ifade edildi. Bunun Ankara'daki ayağı Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bu üçgen içerisinde yapılan çalışmalar sonucu operasyonlara ağırlıklı olarak devam etme çabamız sürdürüldü. İşte bugüne kadar henüz bitmiş değil onu üzerine basa basa söylüyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmada biraz önce ifade ettiğim sayılara ulaştık. Son zamanlara 'Seni şikayet edeceğim', 'Seni FETÖ'den gözaltına aldıracağım', 'Sen FETÖ'cüsün' diye vatandaşa tehdit unsurlarda oluşmaya başladı. Kendisini polis, asker veya savcı, hakim diye tanıtan 'İşte senle ilgili FETÖ soruşturması var' gibi dolandırmaya çalışanlar türedi. Bunların hepsini dikkatli olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.



6 ayda 3 milyon 957 bin TL ceza



Tekirdağ'da faaliyet gösteren sosyal medya canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sahte paraya aldanmamaları konusunda kurban pazarlarında kurbanlık satanlara sahte paralarının ne şekilde olduğuna dair bilgilendirmeler yaptık. Ciddi bir miktar sahte para ele geçirdik. Tabii bir tek sahte para olarak değil, ilimiz bir milyona aşkın nüfusa sahip. Polis sorumluluk noktalarının tamamında ekiplerimiz vasıtasıyla tedbirlerimiz aldık. Birde İstanbul ile Edirne, İstanbul ile Çanakkale yolları ilimizden geçmesi nedeniyle oldukça yoğun bir trafiğimiz var. Trafik konusunda tüm tedbirleri aldık. 2019 yılı içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yani şehir içi trafiği dediğimiz ilçelerle birlikte 2 milyon 592 bin lira trafik cezası yazmışız. Bu 2019 6 aylık süre içerisinde. Bölge trafikte radar veya benzeri hız sınırlaması 1 milyon 365 bin yani bu rakamlar ne kadar bu işin üzerine düştüğümüzü ifade etmek için yeterli" dedi.



"İlimizde başka bir sorun var. Göçmen kaçakçılığı. Özellikle istirham ettiğim konu görüldüğü anda lütfen bize ihbar edin" diye ifade eden Emniyet Müdürü Aydın, uyuşturucuyla da mücadelenin kararlıkla devam edileceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı

Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu

Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti

TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı