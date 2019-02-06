Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Fetö'den 11 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Fetö'den 11 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'da, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetö'den 11 Kişi Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde, örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla S.B., İ.Y., E.Y., H.Y., S.G., H.K., Y.E., Y.K., H.K.S., İ.A. ve S.A. isimli 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının çıkarılmasıyla şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:33 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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